Алексей Гасанов поблагодарил глав городов и районов Дагестана за постоянную поддержку участников спецоперации и их семьи

Он напомнил, что Дагестан направил в зону СВО более 8,5 тысяч тонн гуманитарного груза. Это один из самых высоких показателей среди регионов.

«Нельзя не отметить тот вклад, который внесли дагестанцы в помощь нашим военнослужащим и населению пострадавших территорий. А до образования фонда основной груз ответственности за адресную работу с семьями военнослужащих взяли на себя главы муниципальных образований, помогая семьям в решении их проблем, приобретении средств первой необходимости, обустраивая их жизнь и быт.

Знаю, что многие направили на это свои личные средства, во многих муниципалитетах привлекли средства меценатов, предпринимателей, активных граждан. Не остались в стороне и муниципальные служащие, сельские и городские депутаты. Я хочу выразить глубокую признательность каждому из вас», – обратился к собравшимся Алексей Гасанов на расширенном заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований».