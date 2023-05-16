Александр Улюмджиев: «Масштабная выставка, спасибо Дагестану за такую организацию!»

Александр Баянцикович Улюмджиев, представляющий на XXIII российской выставке племенных овец и коз ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовникова», поделился впечатлениями о проходящем мероприятии:

«Я много раз бывал на подобных выставках. Должен признаться, такого масштаба, такой представительности и организации я еще не встречал. Большое спасибо министерству сельского хозяйства Дагестану, правительству республики, аграриям вашего края за проведенную работу. Я встретил большое количество коллег со всей страны, у меня уже состоялись интересные беседы, обмен мнением. Это очень важно для нас всех – как для земледельцев, животноводов, так и для представителей сельскохозяйственной науки. Повезем домой не только впечатления, но и полезные наработки наших друзей и коллег.

Нам также есть что сказать и показать. Наш региональный научно-производственный центр, занимающийся искусственным осеменением крупного и мелкого рогатого скота, проводит такой комплекс работ, как определение стельности методом УЗИ-сканирования, получение, хранение и заморозка семени, бонитировка всех видов сельскохозяйственных животных, пересадка эмбрионов, мечение и т.д. Кроме того, в нашей комплексной аналитической лаборатории проводится анализ почв на показатели плодородия и их безопасность, анализ корма, воды, химанализ кормовых культур и многое другое.

Приглашаем аграриев Дагестана к нам в Калмыкию, ну и конечно же, желаем больших успехов сельхозпроизводителям вашего прекрасного края».

Источник: Мирмол