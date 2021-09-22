Александр Тихонов стал почётным гостем турнира по вольной борьбе в Минске

В Минске состоялся пятидесятый юбилейный турнир по вольной борьбе на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя. Одним из главных почётных гостей турнира стал четырёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Советского Союза по биатлону Александр Тихонов. В приветственном слове Александр Иванович поблагодарил за приезд и поддержку руководителей дагестанской делегации, первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России Омара Муртузалиева, а также в состав делегации вошли министр по физической культуре и спорту РД Сажид Сажидов, специалисты министерства и другие.

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