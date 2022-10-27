Александр Шувалов: «Все поправки в Конституцию Дагестана были необходимы и своевременны»

Глава Кизляра прокомментировал поправки к Конституции Дагестана

«Изначально не понимаю обеспокоенность некоторых жителей республики по поводу обновления Конституции, которые в конечном итоге позволили привести законы республики в соответствие с федеральными. В первую очередь, не разделяю опасения тех, кого ввели в заблуждение по поводу того, что из-за поправок земли Дагестана могут отойти к соседним субъектам, а глава региона не понесет за это никакой ответственности. Кизляр граничит с соседней Чеченской Республикой, и хочу напомнить о попытках использовать пограничный вопрос, чтобы накалить обстановку. В свете тех событий хочу заверить, что поправки крайне необходимы, в том числе и для сохранения добрососедских отношений. Не нужно прислушиваясь к мнению провокаторов, будоражить весь дагестанский народ. Главный смысл поправок — обеспечение дальнейшее развитие Дагестана, повышение эффективности деятельности наших регионов. Тем более, все полномочия главы республики, которые касаются административно-территориального устройства, в том числе, установление и изменение границ административно-территориальных единиц республики остались неизменными. Важно понимать, что единое правовое поле — основа любого государства», — сказал мэр Кизляра Александр Шувалов.