Александр Новак считает Дагестан перспективным регионом для развития зелёной энергетики в стране

Александр Новак находится с рабочим визитом в Дагестане. По словам Вице-премьера РФ, в Дагестане можно гордиться тем, что на территории производство только из чистой энергии — вода, солнце, ветер. Это же делает регион одним из перспективных для развития зелёной энергетики в России. Кроме того, Александр Новак добавил, что порядка двух тысяч мегаватт производится гидроэлектростанциями, при этом в Дагестане реализуется ещё несколько проектов зелёной энергетики. «Я думаю, что мы в ближайшее время сможем дать информацию о том, как проекты реализуются», — сказал Александр Новак.

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