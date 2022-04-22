Александр Новак прокомментировал реализацию Программы развития ЖКХ и энергетики в Дагестане

Вице-премьер РФ Александр Новак, находящийся с рабочим визитом в Дагестане, прокомментировал ход реализации в Дагестане Программы развития ЖКХ и энергетики. Александр Новак отметил, что данная программа уже привела к заметным результатам в Дагестане. Реализацию программы, которая рассчитана на три года, будет ежеквартально контролировать Правительство России совместно с Главой Республики Дагестан. «Я уверен, что жители республики увидят повышение качества и улучшение снабжения энергетическими ресурсами и оказания услуг ЖКХ», — сказал вице-премьер.

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