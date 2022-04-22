Александр Новак присутствовал при подключении газа к дому махачкалинца

Вице-премьер РФ Александр Новак в ходе рабочего визита и изучения процесса газификации в Дагестане принял участие в процессе подключения газа к одному из домовладений Махачкалы.

Домовладелец ране подал заявку на социальную газификацию в АО «Газпром газораспределение Махачкала» и сейчас, спустя пару месяцев, получил услугу.

В Махачкале запланированные объёмы по газификации домов по заявкам домовладельцев осуществляются в 100% объёме.

Александр Новак обратил внимание, что гражданам необходимо предоставить помощь в оформлении прав собственности на землю и жилье, чтобы те могли воспользоваться социальной газификацией.