Александр Новак посетил Дербентскую винодельческую компанию

Во время поездки в Дербент Глава Дагестана Сергей Меликов и заместитель Председателя Правительства России Александр Новак посетили Дербентскую винодельческую компанию.

Довольно молодое производство специализируется не только на выпуске винной продукции, в том числе и игристых вин, но и на выращивании собственного винограда на площади более 1000 га.

При том, что предприятие оснащено самым современным европейским оборудованием от ведущих производителей, сбор винограда осуществляется ручным способом и только в утренние часы.

В 2021 году сбор урожая составил 11 тыс. тонн. Это такие сорта, как рислинг рейнский, шардоне, совиньон, ркацители, мерло, каберне совиньон, пино нуар, саперави. Мощность линии розлива составляет 10 тыс. бут/час.