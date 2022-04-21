Нацпроекты в РД

Александр Новак посетил дагестанский завод строительных материалов

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Председатель Правительства РФ Александр Новак пребывает с рабочим визитом в Дагестане. Сегодня он совместно с главой республики Сергеем Меликовым посетил ТОСЭР для ознакомления с ходом строительства на его территории завода стройматериалов.

В посещении принял участие и первый зампредседателя Правительства РД Руслан Алиев, который сообщил о том, что строительство завода реализуется масштабным проектом КапиалИнвестПром, деятельность которого направлена на создание комплекса предприятий производства стройматериалов.

По мнению Сергея Меликова, возможность обеспечить себя своими материалами — очень важно, принимая во внимание комплексное развитие территорий.

Александр Новак оценил работу в данном направлении положительным образом.

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