Александр Новак посетил дагестанский завод строительных материалов

Председатель Правительства РФ Александр Новак пребывает с рабочим визитом в Дагестане. Сегодня он совместно с главой республики Сергеем Меликовым посетил ТОСЭР для ознакомления с ходом строительства на его территории завода стройматериалов.

В посещении принял участие и первый зампредседателя Правительства РД Руслан Алиев, который сообщил о том, что строительство завода реализуется масштабным проектом КапиалИнвестПром, деятельность которого направлена на создание комплекса предприятий производства стройматериалов.

По мнению Сергея Меликова, возможность обеспечить себя своими материалами — очень важно, принимая во внимание комплексное развитие территорий.

Александр Новак оценил работу в данном направлении положительным образом.