Александр Новак изучил вопрос газификации Дагестана

22 апреля Александр Новак и Сергей Меликов провели совещание по вопросу газификации Дагестана.

В процессе обсуждений озвучено о строительстве 2 000 км газовых сетей и газификации порядка 200 населённых пунктов.

Также была изучена Программа развития газоснабжения и газификации РД на 2021-2025гг. Было озвучено о своевременном выполнении поставленных задач.

«Наша задача в соответствии с поручением президента России — до конца года во всех населенных пунктах, куда уже подведен газ, обеспечить доведение газа непосредственно до домовладений…» — прокомментировал А. Новак вопрос догазификации.