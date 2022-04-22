Александр Новак и Сергей Меликов ознакомились с проектом развития санатория «Каспий»

Александр Новак посетил с рабочей поездкой Карабудахкентский район с целью ознакомиться с туристической инфраструктурой.

Александр Новак и Сергей Меликов осмотрели действующий в республике санаторий «Каспий» – крупнейший санаторно-курортный объект региона.

За последние 2 года на его территории построен гостиничный корпус, три двухэтажных коттеджа, столовая, аквапарк и волновой бассейн с морской водой, высажено более 2000 деревьев хвойных пород, оборудованы несколько зон для отдыхающих (открытая танцплощадка, кинозал, спортплощадки для занятий спортом, фонтаны и кафе).

Общий объем инвестиций в туристскую инфраструктуру составил 155,9 млн руб., создано 148 койко-мест и 90 новых рабочих мест.