Александр Новак и Сергей Меликов обсудили социально-экономическое развитие Дагестана

Вице-премьер РФ Александр Новак посетил с рабочим визитом Дагестан и обсудил социально-экономическое развитие региона на совещании с Сергеем Меликовым. В ходе встречи Глава Республики Дагестан отметил, что в целях раскрытия потенциала региона принята Стратегия социально-экономического развития республики на период до 2030 года. Кроме того, проект Стратегии будет доработан с учётом внешней и внутренней конъюнктуры рынка. В целях разрешения наиболее актуальных вопросов социально-экономического характера определена модель экономического развития Республики Дагестан, которая включает в себя пять прорывных проектов. Говоря о данных проектах, Александр Новак заверил, что федеральный центр готов оказать поддержку по многим другим региональным проектам и инициативам. В рамках совещания обсуждалась реализация в регионе национальных проектов. По словам Сергея Меликова, в текущем году в республике реализуется пятьдесят региональных проектов в рамках двенадцати нацпроектов. Эти мероприятия направлены на решение вопросов в образовании, спорте, дорожно-уличной системе, предпринимательстве и т.д.. Подводя итоги совещания, Александр Новак нацелил региональные власти на эффективное взаимодействие и выразил готовность выработать механизмы взаимодействия и обсуждения тех проектов, которые Дагестан защищал на федеральном уровне.

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