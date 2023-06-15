Александр Маркаров: «Строительство в Дагестане Центра футбольного союза даст новый импульс развитию спорта в нашей республике»

Директор РДЮСШ Минобрнауки Дагестана Александр Маркаров прокомментировал одно из соглашений, подписанных сегодня в рамках ПМЭФ: «В рамках форума состоялась встреча главы Дагестана Сергея Меликова и президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. Ключевой темой встречи и соглашения стала перспектива строительства в Дагестане всероссийского (регионального) центра Российского футбольного союза. При прошлой встрече Меликова и Дюкова была достигнута договоренность о совместной проработке РФС, Федерацией футбола Республики Дагестан и Минспортом Республики Дагестан концепции центра. Ещё в 2021 году было подписано четырехстороннего соглашения между Российским футбольным союзом, Министерством спорта РФ, Республикой Дагестан и федерацией футбола региона в рамках общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». Дагестанцы очень любят футбол, причём и взрослые, и дети. Не так давно в республике был проведен первый турнир Школьной футбольной лиги с участием более 150 тыс. юных спортсменов из более 250 дагестанских школ. Кроме того, в республике стартовал первый сезон Студенческой лиги, в котором приняли участие более тысячи студентов высших учебных заведений. Так что встреча и подписание соглашения с Президентом Российского футбольного союза А. В. Дюковым ускорит процесс создания в Дагестане всероссийского (регионального) центра Российского футбольного союза. Тем более, что уже есть определенность, как с землёй, на которой будут строить центр, так и с планом самого центра».

Источник: Мирмол