Александр Маркаров: «Некоторых новых членов палаты знаю лично»

Руководитель Республиканской детско-юношеской спортивной школы Александр Маркаров ожидает новых темпов работы от изменившегося состава Общественной палаты республики.

— Скажу так: некоторых новых членов палаты я знаю, а кое-кого знаю очень хорошо. Это, к примеру, генеральный директор государственного ансамбля танца «Лезгинка» Джамбулат Магомедов и главный редактор газеты «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова. Вижу их очень важными участниками нового состава палаты.

С чем связаны мои надежды? Джамбулат Мусаевич и Бурлият Мовсаровна – обладатели разных плюсов и достоинств, я среди их качеств выделю НЕбезразличие. В любое время дня можно обратиться к ним за помощью – и они не отвернутся, не уклонятся, отложат другие свои дела, занявшись твоей проблемой. Если эта тема вне их возможностей, все равно постараются что-нибудь придумать. Допустим, обратятся туда, к тому, в то или иное ведомство, учреждение, кто может оказать поддержку. Как говорится, всех поднимут, но посодействуют решить вопрос.

И вот теперь в рамках работы Общественной палаты, думаю, они смогут это делать уже в масштабах всей республики. Озвучивать проблемы, предлагать решение и сообща думать, как добиваться результата. Зададут новый темп работе организации.

А пожелание к палате у меня такое. Наша школа функционирует на стыке образования и физкультуры, вот и пожелаю, чтобы две этих сферы оставались в поле зрения членов Общественной палаты. Физическое здоровье и умственное развитие нашей молодежи. А здоровым и умным, грамотным, образованным дагестанцам мы сможем, уходя на покой, со спокойным сердцем оставить нашу республику.

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