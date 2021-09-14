Александр Маркаров: «Дагестанский футбол вернется в премьер-лигу»

Руководитель Республиканской детско-юношеской спортивной школы Александр Маркаров рассказал «Молодежке» о юбилее РДЮСШ, объяснил, почему он не перешел в «Спартак» и «Зенит», вспомнил о еврокубковом дебюте «Анжи» в Варшаве и ответил, за какую дагестанскую команду болеет сейчас.

Звонок от Бескова

…Когда в 1970-х годах молодой нападающий махачкалинского «Динамо» Александр Маркаров вколачивал и вколачивал голы в ворота соперников, ему позвонил знаменитый Константин Бесков. И пригласил переехать в столичный клуб.

– Он тогда возглавлял московское «Динамо»?

Маркаров задумывается:

– Если быть точным, Константин Иванович звонил мне дважды. В первый раз – да, приглашая в «Динамо». А потом, перейдя в «Спартак», звал и туда тоже.

Но он не был единственным. К примеру, Валентин Козьмич из «Торпедо» тоже звонил. Очень настойчиво звали в ленинградский «Зенит», в ереванский «Арарат», да многие… Очень предметно приглашали: квартиру обещали, и т. д. То есть проблем с жильем, с зарплатой при переезде не ожидалось.

– Почему же вы не согласились? Это же клубы высшей лиги чемпионата СССР…

Маркаров снова замолкает ненадолго:

– Почему… Хочется объяснить так, чтобы молодые читатели поняли – почему. Я тогда уже был крепко привязан к Махачкале. Полюбил город. И я, и семья тоже. Знаете, есть выражение «чувствовал себя не в своей тарелке». Вот, а я в Махачкале чувствовал себя «в своей тарелке».

– А футбольные амбиции у вас были?

– Были, но я надеялся, что получится их реализовать, не выезжая из Дагестана. То есть чтобы не только я переехал в высшую лигу, а мы сделали это вместе с местным «Динамо»…

В итоге сделать это удалось, но гораздо позже. И не с «Динамо», а с другой дагестанской командой – «Анжи», за которую Маркаров и играл, и работал тренером, и вообще наряду с первым президентом клуба Султаном Магомедовым стоял у его основания.

Цитата года

«- Александр Ашотович, верно ли, что Билонг, вернувшись в команду из Африки после маленького отпуска, привез с собой каких-то новичков?

– Да он нам сегодня гол «привез»…»

Этот ответ тогдашнего главного тренера «Анжи» Александра Маркарова возглавил список самых ярких цитат из уст «футбольных людей» газеты «Спорт-Экспресс» по итогам 2001 года.

Сегодня Александр Ашотович с улыбкой вспоминает ту послематчевую пресс-конференцию:

– Веселая была и сама игра: мы разгромили дома самарские «Крылья» – 4:1. Но наш африканский легионер, игравший в центре обороны, Мишель Пансе Билонг, в самом деле совершил грубую оплошность: у своей штрафной полез в обводку, потерял мяч, в итоге – пропущенный гол…

Проигранный финал

Два других воспоминания Маркарова 20-летней давности менее радостные. В своем первом финале Кубка России «Анжи» проиграл в Москве «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти:

– В самой концовке основного времени Нарвик Сирхаев вывел «Анжи» вперед, но в уже добавленные минуты Заза Джанашия забил ответный гол… А в серии 11-метровых мы не забили два пенальти…

Дебют в Кубке УЕФА

В сентябре того же 2001 года «Анжи» впервые в своей истории провел и еврокубковый матч – со знаменитыми «Рейнджерс» из шотландского Глазго.

– Сочтя тогдашнюю обстановку на Северном Кавказе «непростой», УЕФА в виде исключения отказался от обычной двухматчевой схемы противостояния: вместо игр в Дагестане и Глазго прошел один поединок на нейтральном поле в Варшаве, – вспоминает Маркаров. – Мы к матчу подошли с потерями: в частности, не поехал в столицу Польши Будун Будунов. Тем не менее дали шотландцам бой, провели, считаю, равный матч, а в концовке пропустили единственный гол с рикошета…

«Школа Маркарова»

Яркие эмоции «большого футбола» на сегодня в жизни Маркарова остались позади: последние годы он сосредоточился на работе в Республиканской детско-юношеской спортивной школе. Так она именуется официально, но, впрочем, «в народе» ее принято чаще называть «школой Маркарова».

Фото: Евгений Костин.

– У школы и у вас как ее руководителя в этом году юбилей, Александр Ашотович?

– Если быть точным, 30-летний юбилей с момента работы в нынешнем месте, на территории у проспекта Имама Шамиля, 70. А до того, начав в 1987 году, мы несколько раз сменяли дислокацию: например, проводили тренировки на полях «Спартака» и политехнического техникума.

– А что собой представляет школа сейчас?

– Две с половиной тысячи учеников, которых тренируют 70 специалистов. Помимо футбола, у нас тренируются стрелки из лука, волейболисты, тхеквондисты, боксеры, каратисты и шахматисты.

– Среди воспитанников, насколько известно, есть и чемпионы России?

– Да, Михаил Куприянов и Нарвик Сирхаев. И многие другие известные футболисты – Будун Будунов, Руслан и Камиль Агаларовы, Шамиль Лахиялов, Расим Тагирбеков, Али Гаджибеков…

Интересная история с Радиком Исаевым и Хаджимурадом Магомедовым. Начинали они у нас как юные футболисты. Но потом перешли в другие виды спорта и в итоге стали олимпийскими чемпионами – соответственно по тхеквондо и вольной борьбе.

Когда была образована академия «Анжи», туда сразу перешли около сотни наших ребят. И впоследствии в филиал академии московского «Динамо» тоже переходили.

А общее количество выпускников за эти десятилетия… Это огромное число людей. Как минимум полсотни тысяч человек.

Дагестанский футбол. Перспективы

– Помните ваш график повышения «Анжи» в классе, составленный в 90-х годах?

– Да, и согласно ему клуб дебютировал в еврокубках в 2001 году. Так в итоге и случилось.

– А сейчас попробуете дать аналогичный прогноз?

– Ну, судя по тому, как относится к футболу глава республики, дагестанская команда скоро снова будет выступать в премьер-лиге.

– Даже так?

– Конечно. Ведь что такое профессиональный футбол? Это организация дела и футбольные люди, которые (каждый на своем месте) знают и умеют делать свое дело – тренеры, футболисты и т. д.

Допустим, команда, состоящая только из дагестанцев, легко бы решила задачу выхода в первый дивизион и закрепления там. Это минимум, который ей точно по плечу. Я имею в виду команду, в который бы играли Шапи (форвард Магомед-Шапи Сулейманов из турецкого «Гиресунспора». – «МД»), Гамид (форвард Гамид Агаларов из «Уфы». – «МД»), Бадави (защитник Бадави Гусейнов из «Карабаха». – «МД»), Рамазан (полузащитник Рамазан Гаджимурадов из «Урала». – «МД») и другие.

Конечно, я имею в виду команду с качественным тренерским штабом и при наличии других условий – я ведь не просто так сказал об организации дела.

Этот клуб в РПЛ окажется как бы на вершине дагестанской вертикали. А мощной базой, фундаментом под ним будет местный массовый футбол, система подготовки игроков на детско-юношеском уровне, а также наши же клубы в низших дивизионах. Думаю, руководитель региона сможет договориться об очень масштабных спонсорах для главной команды.

Причем это не станет повторением варианта «Тамбова» или «Ротора», которые, забравшись в премьер-лигу, вскоре ее покинули. Дагестанский клуб в РПЛ будет представлять собой весьма грозную и боеспособную единицу.

Разное

– С чем вы связываете неубедительные выступления российских клубов в еврокубках последних лет?

– На мой взгляд, одна из причин – резкое падение уровня легионеров. Это’О, Халк, Витсель, Виллиан, Вагнер Лав, Думбия, Буссуфа – мастера такого масштаба перестали переходить в клубы РПЛ.

Те, кого десятками привозят сейчас… Ну, я не хочу грубо называть их «мусор», но средний уровень очень невысокий. Мое мнение таково, что костяк клубов должны составлять российские игроки и наши соседи из стран СНГ, а из дальнего зарубежья брать только действительно классных мастеров.

– Как дела у вашего сына Михаила?

– Сейчас он работает заместителем директора в нашей же школе. С практическим спортом Миша знаком не понаслышке – играл, потом тренировал на профессиональном уровне, а тут приобретет и управленческий опыт.

– А с чем связан уход «Анжи» на резервное поле «Анжи Арены»?

– Нам нужно перестелить синтетический газон. Это дело не одного дня, а обойдется процедура примерно в 15 миллионов рублей.

– И последний вопрос. Во второй лиге выступают сейчас сразу три дагестанские команды. За кого из них вы болеете?

– В матчах с соперниками из других регионов – за все три наши команды. А в их играх между собой… Понимаете, в составе каждого клуба – большая доля наших воспитанников. И болеть в дерби за кого-то, а значит, и против кого-то – нет, так я не могу.

Альберт Мехтиханов