Экономика

Александр Демидов: «УФК Дагестана четко встроено в региональную команду»

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Об этом заявил заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Демидов, выступая на заседании Совета руководителей территориальных органов Федерального казначейства в СКФО, прошедшем в городе Махачкале.

Александр Демидов подчеркнул значимость слаженной работы регионального Управления с командой руководства республики, с учетом того, что это в конечном счете влияет на эффективное освоение средств бюджета, реализацию мероприятий, а значит качество жизни населения.

«На самом деле для людей, которые живут в наших республиках, областях, краях, им неважно за счет каких средств, какого бюджета производятся те или иные мероприятия.

Для них важно, чтобы жизнь улучшалась, и они это ощущали. И в этом плане задача казначейства — четко встраиваться в команду региона, с чем справляется дагестанское Управление», — сказал Демидов.

Также он отметил, что все технологические процессы в работе, внедряемые Федеральным казначейством, оперативно встраиваются и применяются на республиканском уровне.

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