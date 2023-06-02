Александр Бочнев: «Рады возможности посетить Дагестан и познакомиться с его жителями»

Накануне в телеграм канале главы региона было размещено видеообращение семилетней жительницы Геленджика Виктории Бочневой, которая ежегодно поздравляет детей различных городов и стран с Международным днём защиты детей. В этом году поздравление от берегов Чёрного моря пришло к каспийским берегам. Вика очень выразительно прочла стихотворение, посвященное дружбе жителей Дагестана и Кубани. По словам отца девочки, сразу после того, как пост был размещен, «Виктория получила по телефону и в социальных сетях множество сообщений с поздравлениями, звонили даже в детский сад. Она, конечно же, обрадовалась предложению Сергея Алимовича посетить регион. Семья приняла решение приехать в Дагестан в июле. Мы благодарим ваш гостеприимный горный край и с нетерпением ждём поездки».

Источник: Мирмол