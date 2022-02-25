Алекпер Расулов: Ответить на угрозу надо именно сейчас

Алекпер Расулов, председатель Дербентского отделения Союза ветеранов войны в Афганистане, прокомментировал, почему именно сейчас России нужно отвечать на угрозы.

Весь переговорный процесс последних месяцев по политической ситуации в Украине показал: цель Запада – втянуть Россию в бесконечные и заведомо безрезультатные переговоры, и на этом фоне еще больше увеличить свое военное присутствие в Восточной Европе и на Украине, с помощью кровопролитий уничтожить ЛНР и ДНР. Можно не сомневаться, что следующей мишенью стала бы Россия. Для предотвращения такого развития событий Россия выступила в защиту своих границ и безопасности своих граждан. Иного выбора у нас уже нет – иначе будет просто поздно.

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2022/2/24/alekper-rasulov-otvetit-na-ugrozu-nado-imenno-sejchas/

«Дербентские новости»