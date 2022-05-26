Альберт Комахидзе: «Хорошо, что представители власти и контролирующих органов берут паузу в контроле над бизнесом»

Комментируя снижение количества проверок в отношении бизнеса, о чем заявил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов на заседании Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана, член Общественной палаты Чувашской Республики Комахидзе Альберт Сулейманович отмечает: » Хорошо, что представители власти и контролирующих органов берут паузу в контроле над бизнесом. Но и нам, предпринимателям, нужно понимать, что качество услуг и выпускаемой продукции от этого не должно ухудшаться. Меры поддержки МСП на сегодняшний день актуальны и своевременны. Самое главное, чтобы к ним был доступ всем нуждающимся для сохранения рабочих мест и в целом бизнеса», — заключает эксперт.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула «