Альберт Эседов: «Резкая реакция главы Дагестана вполне обоснована и понятна…»

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов сегодня в своем ТГ-канале прокомментировал исключение экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева из партии «Единая Россия». Меликов назвал бывшего депутата Магомеда Гаджиева трусом и предателем. Данное заявление руководителя региона прокомментировал известный общественный деятель, журналист Альберт Эседов.

«В сеть интернет некоторое время кусками вбрасывается видео, где экс-депутат Госдумы нескольких созывов от «Единой России», получавший мандат от нашей республики, выступает в довольно странной ипостаси — в одной части видео, выпадает готовность выдать всё и всех, дабы получить гражданство государства Европы и США. Он также выражает готовность доказать, как он финансово поддерживал тех, кто против России. В другом видео, которое, полагаю, является частью первого куска, он утверждает еще, что не поддерживает ни Ислам (называет ее и вовсе сектой), ни какую-либо другую религию.

Какие-то слухи о том, что он бежал и участвует в большом сливе информации, и до этих видео доходили, но увиденное и услышанное (сказанное им) в каждый новый вброс, не может, мягко говоря, не озадачить. Как так получилось, что генерал-майор налоговой службы, неоднократный депутат Государственной думы, человек, имеющий серьезные финансовые ресурсы и влиятельные знакомства, человек, который даже в последнюю выборную кампанию чуть было не попавший снова в парламент (пройдя процедуру праймериз) вдруг выдает подобное, объяснить сложно. По крайней мере, мало кто подобное от него, думаю, ожидал…», — отметил А.Эседов в беседе с корреспондентом «Лезги газет».

«В этой связи, резкая реакция главы Дагестана вполне обоснована и понятна. Цитирую: «…За европейский паспорт Гаджиев оказался готов поливать грязью всё, что нам близко и дорого: своих земляков, друзей, республику, страну и даже религию…», — процитировал слова Сергея Меликова Альберт Эседов.

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