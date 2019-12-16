Альберт Эседов прокомментировал выделение Дагестану гранта в размере 1,2 млрд рублей

Альберт Эседов, руководитель столичной пресс-службы администрации, высказался по поводу выделения гранта республике в размере превышающем один миллиард рублей.

Он отметил, что Дагестан один из 50 регионов, которым выделены дополнительные финансовые средства из федерального центра.

Публицист сообщил о том, что в регионе много нерешенных проблем. Для выявления наиболее острых из них он считает правильным внедрение в республике практики общественных слушаний, которая предполагает активное участие социальных институтов и региональных экспертов, как в формировании, так и в исполнении проектов в своих муниципалитетах.

По мнению Эседова, здесь многое зависит от администраций муниципальных образований, которые должны способствовать активному участию населения в этом направлении.