Алавудин Мирзабалаев: «Затронутые в отчете Счетной палаты вопросы имеют непосредственное отношение к деятельности депутатов»

Заместитель председателя Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по бюджету, финансам и налогам Алавудин Мирзабалаев прокомментировал отчет Счетной палаты Дагестана, представленный в ходе 22-й парламентской сессии.

«Отчету Счетной палаты уделялось большое внимание на заседаниях комитетов и фракций, потому что затронутые в нем вопросы имеют самое непосредственное отношение к деятельности депутатов, поскольку они представляют муниципальные районы и города, которые являются объектами контрольных мероприятий Счетной палаты.

Хотелось бы отметить, что имеется хороший опыт взаимодействия Счетной палаты и Народного Собрания, в нашем регламенте этому вопросу посвящена целая глава.

Особенность нынешнего отчета и взаимодействия в ходе его обсуждения, заключалась в том, что мы хотим переформатировать структуру, содержание и форму подачи этих материалов Счетной палатой Народному Собранию. Конечная цель этого – переход от фиксации и наказания проверяемых объектов к выработке и алгоритму принятия управленческих решений, которые привели бы к тому, чтобы мы могли предупредить многие нарушения, носящие системный характер.

Основная задача сегодня – нацелить Счетную палату в своих отчетах разделять нарушения, выявляемые в ходе проведения внешнего государственного финансового аудита, от нарушений, которые имеют криминальный характер.

Важно понять, что не каждая сумма, которая перечисляется как необоснованное или неэффективное использование бюджетных средств, носит какой-то криминальный характер, преступно наказуемое деяние. Многие из них носят вопросы учета, вложения бюджетных средств, повышения эффективности от их использования.

Думаю, мы со Счетной палатой поняли друг друга и, начиная со следующего года, сумеем представить общественности и гражданам республики сведения о том, как реально обстоят дела в сфере контрольно-счетной деятельности. Очень надеемся, что это взаимоотношение и сотрудничество будет крепнуть и расширяться с тем, чтобы результаты нашей работы были понятны каждому дагестанцу», — подчеркнул Алавудин Мирзабалаев.