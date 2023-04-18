Алавудин Мирзабалаев принял участие в совещании, посвященном проведению весеннего призыва в Табасаранском районе

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, заместитель председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам Алавудин Мирзабалаев в рамках рабочей поездки в Табасаранский район принял участие в совещании по вопросам организации и проведения весеннего призыва, состоявшемся под руководством главы муниципалитета – председателя призывной комиссии Магомеда Курбанова.

Предваряя обсуждение, Магомед Курбанов вручил благодарственные письма родителям и супругам военнослужащих, которые находятся в настоящее время в зоне СВО.

Благодарственные письма от имени генерал–полковника, командующего войсками Восточного военного округа Рустама Мурадова были переданы главе муниципалитета во время посещения делегацией из района зоны боевых действий. Благодарности вручены родителям, чьи сыновья отличились по службе и заслужили высокую оценку офицерским составом.

Благодарность от своего имени и от имени депутатского состава Народного Собрания родителям, вырастившим достойных сыновей, настоящих патриотов своей страны выразил и Алавудин Мирзабалаев.

Информацию о ходе призывной кампании представил военный комиссар Садык Мурадалиев.

Было отмечено, что в рамках весеннего призыва из Табасаранского района должны быть призваны 90 человек. Срочники будут проходить службу только один год и на территории России, в зону проведения спецоперации они не будут направляться.

В ходе обсуждения говорилось о необходимости усилить информационно-разъяснительную работу с населением, в том числе об условиях прохождения службы по контракту и льготах, предусмотренных участникам СВО и членам их семей.