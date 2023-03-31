Алавдин Манкаев: «Армия создает из нас настоящих мужчин»

С первого апреля начинается по всей стране весенний призыв, те ребята, которым уже исполнилось 18 лет, ждут повестку. Я слышала, что чем раньше придешь в военкомат, тем выбор службы больше. Особенно, если ребята хотят попасть в элитные ВДВ, морскую пехоту или научные роты, где приветствуются студенты технических вузов. В любом случае, надо идти служить в армию, потому что это сыновний долг каждого гражданина России.

В селе Ленинаул живет многодетная семья Уразгула и Наиды Манкаевых. Они воспитывают детей трудолюбивыми, честными. Две дочери и четверо сыновей для отца и матери как лучи солнца, которые согревают их теплом и любовью. Сын Алавдин в декабре был призван в ряды Вооруженных сил России.

– Семья Манкаевых в нашем ауле считается одной из трудолюбивых семей. Алавдин Манкаев добрый, уважительный парень, с детства он воспитан на таких качествах, как уважение к старшим, доброта, трудолюбие. Учился в школе хорошо, был примерным, – говорит директор местной школы Кабират Куруптурсуновна Аккишиева.

После школы Алавдин пошел работать, ему хотелось помочь родителям, для младших он всегда был опорой, старшим братом. Сегодня он служит в Крыму, в морском флоте.

– Служба в армии делает из молодых ребят настоящих мужчин. Я всегда хотел служить, ведь это наш долг. Мы должны защищать наше Отечество. Мужчина не должен бояться трудностей, ведь на нас лежит огромная ответственность – защищать семью, дом, Родину, – говорит Алавдин.

В такое нелегкое время наши ребята несут службу в армии, хочется им пожелать успехов и удачи, конечно же, мирного неба над головой.

Источник: Голос степи