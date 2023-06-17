Алаутдин Аскеров: «Совершенствование системы подготовки кадров — ключевая задача образовательных учреждений всех уровней»

Вчера, 16 июня, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании 26-го Петербургского международного экономического форума. В числе озвученных предложений – установить ключевые показатели эффективности для учебных заведений, главным из которых будет качество занятости выпускников, а также подготовка ежегодного пятилетнего прогноза потребности в кадрах на уровне экономики. Директор Гуманитарно-педагогического колледжа, кандидат педагогических наук Алаутдин Аскеров прокомментировал предложение президента, а также высказал свои прогнозы востребованных профессий на ближайшие пять лет.

«Последние 20 лет наблюдается переизбыток выпускников учебных заведений и в то же время нехватка кадров в ряде сфер: по данным федерального Минтруда, 47% выпускников вузов и ссузов не могут трудоустроиться по окончании обучения. Из этого факта следует, что государство расходует излишние средства на подготовку кадров, которые не воспользуются своим образованием. В этой связи считаю вполне оправданным предложение президента России Владимира Путина установить KPI для заведений высшего и среднего образования, что смотивирует нынешних аутсайдеров и подтолкнет к модернизации процесса обучения в сторону большей практикоориентированности, а также сформирует тесный контакт с потенциальными работодателями, для которых и готовятся кадры.

Сегодня запрос рынка стремительно меняется, поэтому ежегодная подготовка пятилетнего прогноза востребованных профессий будет актуализировать потребности работодателей исходя из экономической ситуации.

Анализируя рейтинги востребованных специальностей, прихожу к выводу, что именно грамотные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, ремесла, индустрии будут необходимы в будущем. Можно получить востребованную специальность и быть в ней «на троечку», ожидая успешности, которой не произойдет. А можно в самой обычной профессии стать прекрасным экспертом, и на такого человека всегда будет спрос», — считает Алаутдин Аскеров.

Источник: Зори Табасарана