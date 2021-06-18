Актуальные проблемы региона обсудили на совместном заседании под председательством Алексея Гасанова

Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан Алексей Гасанов провёл совместное заседание Совета старейшин при Главе РД и Совета при Главе РД по развитию гражданского общества и правам человека. В ходе обсуждения были затронуты актуальные вопросы республики, в числе которых распространение коронавирусной инфекции. По словам Алексея Гасанова, общество должно сплотиться для борьбы с вирусом. Этот тезис в своём выступлении подтвердила и Татьяна Беляева. Министр здравоохранения РД призвала население активно вакцинироваться от COVID-19. Член Совета старейшин Хайбула Алиев призвал граждан прислушаться к мнению специалистов и сделать прививку, обезопасив тем самым и себя, и своих близких. Важной темой заседания стало и развитие гражданского общества Дагестана. Алексей Гасанов поблагодарил присутствующих за активную гражданскую позицию и поддержку преобразований, происходящих в регионе.

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