Актуальные для молодёжи вопросы обсудили участники Всероссийской просветительской акции «Поделись своим знанием»

Всероссийская просветительская акция «Поделись своим знанием» прошла с 1 по 9 сентября в России, ЛНР, ДНР и Запорожье. В мероприятии приняли участие более десяти тысяч спикеров в лице государственных деятелей, учёных, педагогов и т.д., которые выступили на 10420 площадках. В числе спикеров был и Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Акция «Поделись своим знанием» прошла в третий раз, её организатором выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ. В рамках акции были организованы просветительские мероприятия, в числе которых лекции, открытые уроки, дискуссии в целях обмена знаний, навыками и опытом с подрастающим поколением.