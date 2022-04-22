Акция «Знамя Победы» пройдёт в Дагестане

С 30 апреля по 10 мая в преддверии 77-й годовщины Великой Победы по инициативе Главы Республики Сергея Меликова во всех городах и районах Дагестана пройдет Республиканская акция «Знамя Победы».

В рамках акции в образовательных учреждениях состоятся открытые уроки, будут организованы авто- и мотопробеги, различные интернет-акции, специальной символикой будут украшены улицы и проспекты городов и сел, фасады и окна учреждений.

По словам председателя Совета старейшин Агульского района Магомеда Рамазановича Омарова, проведение такого рода акций необходимо с целью сохранения памяти об участниках ВОВ, отдавших свои жизни за нашу жизнь и за свободу будущих поколений.

«Очень важно, чтобы молодежь знала и не забывала о подвигах своих дедов и прадедов, которые выстояли в Великой Отечественной войне, победили страшного врага. Мы никогда не должны их забывать. Они воевали и погибли за нас, за наше будущее. Слава всем ветеранам!», — такими словами своё отношение к акции выразил Омаров Магомед.

Батитай Габибулаева