Здравоохранение

Акция в РДЦ

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Узнать о состоянии своего здоровья и получить квалифицированную консультацию, можно было в Республиканском диагностическом центре. В «День открытых дверей» пациентов приняли: терапевт, кардиолог, ЛОР, окулист, маммолог, гинеколог и эндокринолог.

Акция в диагностическом центре прошла в рамках фестиваля «Мы вместе». Специалисты широкого профиля ответили на вопросы пациентов. Получить консультацию можно было без направления из учреждения здравоохранения. Достаточно было  иметь с собой  страховой полис.

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