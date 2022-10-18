Акция «Согреем наших защитников» стартовала в Дахадаевском районе

Совет женщин Дахадаевского района запустил с 10 октября акцию «Согреем наших защитников». К акции могут присоединиться все рукодельницы Дахадаевского района и связать теплые мужские носки для участников спецоперации.

По словам председателя женсовета по муниципалитету Разият Хидриевой, все матери и все женщины переживают за ребят, хотят, чтобы они чувствовали их заботу и участие.

«Нашу инициативу по передаче бойцам теплых вещей надеюсь поддержат рукодельницы со всех населенных пунктов, и мы планируем связать около 1000 пар носков. Мы, конечно, перед отправкой обязательно постираем и высушим носки для того, чтобы пряжа дала усадку. Те, кто не умеет вязать, могут помочь нам с пряжей», — говорит председатель муниципального совета женщин.

Акция продлится до конца октября текущего года.