Акция «Сила V Правде» в поддержку Президента России Владимира Путина и СВО прошла в Кайтагском районе

На открытой площадке перед Центром культуры Кайтагского района, по инициативе местных общественников и жителей муниципалитета, прошла масштабная патриотическая акция в поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина и объявленной им специальной военной операции по искоренению нацистского режима на территории Украины.

Акция началась с исполнения Гимнов Российской Федерации и Республики Дагестан.

Открывая мероприятие, директор Центра культуры села Маджалис Ахмед Сулейманов отметил, что данная акция была организована по многочисленным просьбам жителей Кайтагского района и инициативе общественных организаций муниципалитета.

«Сегодня мы, следуя желанию кайтагцев, проводим акцию «Сила V Правде» в поддержку нашего Президента Владимира Путина и СВО на Украине. Символично, что это мероприятие проходит именно перед обелисками, которые имеют огромное историческое значение для нас. Мы сегодня будем говорить о поддержке военнослужащих, наших Героев и всех тех, кто защищает интересы своей Родины. За каждым подвигом стоят простые парни, наши земляки, которые любят свою Отчизну. И очень важно, что мы все едины за нашу страну, за правду, потому что Сила V Правде!» — отметил он.

Далее слово было предоставлено Зиявутдину Кахруманову, который от представителей старшего поколения выразил полную поддержку решению Верховного Главнокомандующего.

«В течение 8 лет жители Донбасса подвергались несправедливому обстрелу, их угнетали, уничтожали их культуру и язык. Несогласных с политикой коррумпированного Киева — убивали. Мириться с этим уже было невозможно. Поэтому наш Президент Владимир Путин признал независимость ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей от Украины, после чего было решено начать специальную военную операцию по освобождению Донбасса от неонацистов. Однако весь Запад объединился против России, западным руководителям невыгодно освобождение Украины от нацистов, но мы все вместе противостоим врагам, мы поддерживаем решение Президента по внутренней и внешней политике!» — сказал ветеран.

В рамках акции с речью выступила Айшат Абдуразизова, которая назвала защиту Родины святым долгом каждого гражданина.

«Дагестану есть кем гордиться, у нас 5 Героев России: Нурмагомед Гаджимагомедов, Исрафил Магомедов, Энвер Набиев, Руслан Курбанов и Эседулла Абачев. Дорогие друзья, мы должны гордиться нашими сыновьями, выразить благодарность тем матерям, которые вырастили таких сыновей. Желаю нам всем, чтобы наступил тот день, когда наши ребята вернуться домой живыми и здоровыми и обязательно с Победой», — сказала она, после чего продекламировала стихотворение, написанное Нурмагомедом Гаджимагомедовым.

Затем Ахмед Сулейманов перечислил имена погибших на СВО кайтагских военных.

От имени Общественной палаты района на мероприятии выступил Заур Нахбаров, который отметил, что дружба и братство в нынешних обстоятельствах очень важны.

«Наша страна никогда не была агрессором и оккупантом, она всегда боролась за мир и справедливость, собственную независимость и безопасность. В этом вся наша историческая правда. Поэтому нас ждет Победа!» — подчеркнул он.

Завершая официальную часть, Ахмед Сулейманов заверил, что Великая Россия всегда останется верна своим ценностям, религии, национальным традициям.