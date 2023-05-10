Акция по увековечиванию памяти участников СВО продлена до 22 июня – Дня памяти и скорби

Об этом сегодня сообщил Сергей Меликов.

В канун Дня Победы в республике открылись десятки памятных табличек на домах, в которых жили военнослужащие, отдавшие жизнь за Родину в ходе СВО. В основном акция была организована на высоком уровне.

При этом в некоторых муниципалитетах в силу различных обстоятельств качественно реализовать поставленную задачу в срок не удалось.

До 21 июня поручено установить мемориалы там, где они пока не появились, и исправить недоработки там, где они были выявлены.

«В канун Дня памяти и скорби все места под установку должны быть оборудованы и приведены в соответствие с необходимыми нормами. Изучите положительные примеры в других муниципалитетах – их много», – прокомментировал глава республики.