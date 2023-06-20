Акция «Огненные картины войны» пройдет в Дагестане

Вот уже во второй раз нашей республике проводится акция «Огненные картины войны». Организатором мероприятия является Министерство по делам молодежи Республики Дагестан. Цель данной акции — сохранение памяти о трагических событиях и героических подвигах в годы Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия предполагается создание масштабного военного сюжета из свечей в память о героях Великой Отечественной войны. На центральной площади Махачкалы художники нанесут рисунок размером 36 на 26 метров. Затем на нем из 20 тысяч свечей будет создан военный сюжет – водружение Знамени Победы над рейхстагом Героем России Абдул-Хакимом Исмаиловым. Также сюжет картины будет связан с творчеством дагестанского поэта Расула Гамзатова. Такая же акция пройдёт на площади в Каспийске. Время проведения мероприятий — 21 июня, 20:00. Место проведения – центральная площадь Махачкалы и площадь города Каспийска.

Источник: Мирмол