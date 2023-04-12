Акция «Мы – граждане России» прошла в Махачкале

В историческом парке «Россия — моя история» прошла Всероссийская акция «Мы – граждане России», организованная Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых».

Поприветствовали участников помощник Главы Дагестана — председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно- государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Людмила Саидова, Председатель Комитета по науке и образованию НС РД Елена Павлюченко, министр по делам молодежи РД Камил Саидов, Уполномоченный по правам ребёнка в РД Марина Ежова.

От имени главы Дагестана участников поприветствовал заместитель Председателя Правительства РД. Муслим Телякавов.

«Приветствую всех участников нашего торжественного мероприятия! Сегодня очень важное событие, о котором вы будете вспоминать всю жизнь. С получением паспорта вы приобретаете новые права,открывающие перед вами большие возможности, в то же время обязанности — личные и гражданские. Символично, что свой главный документ вы получаете в важный для нашей страны — День космонавтики, день первого полёта человека в космос. И этим человеком был гражданин нашей страны Юрий Алексеевич Гагарин.

Паспорт гражданина России — это причастность к великой истории нашей страны, к её культуре и традициям. Сегодня молодые люди, ваши сверстники, достойно представляют нашу республику на масштабных всероссийских площадках: олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, реализовывают свои идеи и инициативы в различных областях.

Россия — первая в космосе, в атомной промышленности, авиастроении, науке. Хочу пожелать, чтобы каждый из вас выбрал верный жизненный путь и в полной мере реализовал свои способности и таланты во благо нашей страны», — обратился Телякавов. После чего победителям отборочного конкурса «Мы – граждане России» были вручены первые паспорта.

Источник: Мирмол