Акция «Мы – граждане России» пройдет в Дагестане 

12 апреля в 14.00 в историческом парке «Россия — моя история» пройдет Всероссийская акция «Мы – граждане России», организованная Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых». В акции примут участие победители отборочного конкурса «Мы – граждане России», представители органов исполнительной власти, Герои России, выдающиеся деятели науки и культуры, спортсмены и т.д. Детям, которым будут вручать паспорта, предложат произнести торжественное обещание, после чего пройдет церемония выноса Государственного флага с исполнением гимна Российской Федерации. «Акция приурочена к вручению паспорта гражданина Российской Федерации всем подросткам, достигшим 14 лет и получающим его впервые. Мы стремимся сделать вручение паспорта торжественным и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма, чтобы юные россияне с гордостью принимали честь быть гражданами нашей страны», — сообщают организаторы.

Источник: Мирмол