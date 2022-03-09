Акция «Любимые ветераны» прошла в Дагестане

Вчера, 8 марта, в Дагестане завершилась акция «Любимые ветераны», которая проходила в городах и районах республики в рамках Всероссийской акции «Вам, любимые».

В последний день акции посещение ветеранов было организовано в Каспийске, Буйнакске и Махачкале. Активисты движения «Волонтеры Победы», молодогвардейцы Дагестана, Федерация армейского рукопашного боя, представители молодежных общественных организаций поздравили женщин-ветеранов и передали им цветы и подарки.

Напомним, в республике также прошли праздничные мероприятия «Помощь любимым», «Будь собой», «Неженская работа» и другие.