Акция «Корзина добра» проходит в Дагестане

В Дагестане в рамках всероссийской акции «Новый год в каждый дом» реализуется цикл предпраздничных мероприятий. Цель данных инициатив заключается в оказании поддержки семьям мобилизованных военнослужащих, и тем гражданам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

В числе акций, ставших уже традиционными, и «Корзина добра», в рамках которой в торговых центрах оборудуются специальные полки или корзины для сбора подарков. В Дагестане такие пункты сбора оборудованы в супермаркетах «Зеленое яблоко», ТЦ «Европейский» и ТЦ «Глобус».

К участию в акции приглашаются представители крупных торговых центров. Вся необходимая информация по номеру: +7(988) 268-10-08.