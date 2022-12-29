Акция «Елка желаний» в Дагестане

Акция «Елка желаний» уже не первый год проходит в Дагестане, в ней участвуют все члены Правительства Республики Дагестан, не исключением стал и председатель Комитета Дагвино Шериф Керимханов. В этом году Шериф Керимханов исполнил желание Гаджиева Исмаила. Об этом сообщили в ведомстве.

Исмаил увлекается робототехникой и в преддверии Нового года загадал желание – он попросил ноутбук. По поручению руководителя Дагвино представители Комитета исполнили пожелание юного роботехника.

Исмаил остался очень довольным подарком и не теряя времени принялся распаковывать подарок,без подарков не остались брат и сестра Исмаила.

Родители Исмаила передали слова благодарности Шерифу Керимханову и пожелали ему и коллективу Дагвино в Новом году успехов и процветания.