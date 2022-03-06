Акция «Будь собой» проходит в Дагестане

Акция «Будь собой» проходит в Республике Дагестан. 5 марта в преддверии Международного женского дня региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики» присоединилось к акции «Будь собой». Стоит отметить, что мероприятие проходит в рамках Всероссийской акции «Вам, любимые» с целью демонстрации уникальности женской красоты через фотографию.

Реализация акции предполагает проведение фотосессий для женщин, трудящихся в сфере здравоохранения и находящихся на работе в дни празднования. Так, фотосессии уже прошли в Республиканкой клинической больнице и в Республиканской станции переливания крови.

«Наши медработницы невероятно красивые! Акция «Будь собой» позволила им убедиться в этом еще раз. Фотографии получились чудесными и, я думаю, они будут еще долго вызывать у наших героинь приятные чувства. Хочу выразить благодарность команде проекта «Инициатива», которые помогли в проведение фотосессий», — рассказала руководитель регионального клуба #МыВместе Карина Бамматмурзаева.

Добавим, что к 8 марта в Дагестане проходит ряд праздничных мероприятий, в числе которых акции «Вам, любимые», «Музыка и портреты любимым», «Любимые ветераны» и многое другое.