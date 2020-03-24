Общество

Активные меры для профилактики вируса 2019-nCoV проводятся в республике

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Так, 21 и 22 марта в городах республики проводились генеральные уборки подъездов многоквартирных домов с добавлением дезинфицирующих средств. О необходимости данных мероприятий было сказано 20 марта на совещании в Государственной жилищной инспекции РД.

Руководитель ведомства Али Джабраилов напомнил представителям товариществ собственников жилья, управляющих компаний, жилищно-строительных кооперативов о необходимости проведения этих мероприятий, которые в условиях опасности инфицирования должны проводиться более периодично и ответственно.

На данный момент, в организации, которые занимаются управлением многоквартирных домов, направлены соответствующие рекомендации.

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