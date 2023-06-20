Активно развивающаяся в Дагестане сфера туризма требует наличия квалифицированных рабочих кадров

Их подготовкой с нынешнего года займётся Колледж туризма и сервиса, который открылся на базе ДГУНХ.

В Колледже будет осуществляться подготовка востребованных специалистов среднего звена по специальностям 43.02.16 «Туризм и гостеприимство», 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), прошедшим процедуру лицензирования в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Прием документов от поступающих начался 20 июня и ведется по адресу: г.Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 5.

Документы можно подать 4 способами: через портал госуслуг; на официальном сайте ДГУНХ через электронную форму подачи документов — https://abit.edgunh.ru; по электронной почте: priem@dgunh.ru, dginh_re@mail.ru; лично в приемной комиссии ДГУНХ.