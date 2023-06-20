Экономика

Активно развивающаяся в Дагестане сфера туризма требует наличия квалифицированных рабочих кадров

Оставить комментарий

Их подготовкой с нынешнего года займётся Колледж туризма и сервиса, который открылся на базе ДГУНХ.

В Колледже будет осуществляться подготовка востребованных специалистов среднего звена по специальностям 43.02.16 «Туризм и гостеприимство», 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело», 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), прошедшим процедуру лицензирования в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.

Прием документов от поступающих начался 20 июня и ведется по адресу: г.Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, 5.

Документы можно подать 4 способами: через портал госуслуг; на официальном сайте ДГУНХ   через  электронную форму подачи документов — https://abit.edgunh.ru; по электронной почте: priem@dgunh.ru, dginh_re@mail.ru; лично в приемной комиссии ДГУНХ.

Также читают:

В Дагестане реконструировали дорогу к Салтинскому ...
891 млн рублей отдан для модернизации электроэнерг...
Сельские жители смогут получить ипотеку по ставке ...
В Дагестане принимаются меры для обеспечения сейсм...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *