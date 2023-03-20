Активисты «Трезвой России» напомнили дагестанским предпринимателям о запрете на продажу алкоголя в месяц Рамадан

В преддверии Священного месяца Рамадан активисты Федерального проекта «Трезвая Россия» провели информационный рейд в рамках которого рассказали предпринимателям о законе, запрещающем розничную продажу алкогольной продукции на период священного месяца Рамадан.

К мероприятию подключились представители Министерства образования и науки РД, отдела просвещения Муфтията РД, спортсмены и другие неравнодушные люди. Участники акции охватили более 100 предпринимателей. Они напомнили им о Законе Республики Дагестан №27 от 23.04.2013 года и вручили информационные буклеты.

Как отметил координатор Федерального проекта «Трезвая Россия» Рамазан Рамазанов, акция будет проводиться во всех городах республики. «Уважаемые земляки, поздравляю вас с наступающим Священным месяцем Рамадан! Хочу напомнить, что в этом месяце в республике действует закон согласно которому запрещается розничная продажа алкогольной продукции на период религиозного поста в месяц Рамадан. Я уверен, ваша вера во Всевышнего, соблюдение религиозных устоев будет выше пресловутого заработка на алкоголе. Укрепление традиционных и религиозных ценностей в нашей республике зависит от каждого из нас, от того, как мы относимся к нашим священным писаниям. Желаю вам милости Всевышнего», — обратился Рамазанов к жителям республики.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/aktivisty-trezvoj-rossii-napomnili-dagestanskim-predprinimatelej-o-zaprete-na-prodazhu-alkogolja-v-mesjac-ramadan/