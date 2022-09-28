Активисты Сулейман-Стальского района поддержали патриотическую акцию «Мы за российскую армию! Мы за нашего Президента!»

На площадке перед Дворцом культуры им.И.Тагирова с. Касумкент прошла гражданско-патриотическая акция «Мы за российскую армию! Мы за нашего Президента!». Организаторами акции выступают Управление образования муниципалитета и Совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района, участник афганских боевых событий.

В акции участвовали учителя, юнармейцы и старшеклассники ряда общеобразовательных школ района. На мероприятии выступили начальник Управления образования Гусейн Шихбабаев, заместитель начальника РУО Качабег Аминов, председатель Совета отцов, директор Ашагасталказмалярской общеобразовательной школы Джабраил Асланов, председатель Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района, участник военных событий в Афганистане Ислеман Ризаев. Выступавшие выразили свою солидарность с решением Президента России и поддержку гражданам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Выступления дополнили чтением патриотических стихов на русском и лезгинском языках.