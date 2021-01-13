Активисты ОНФ рассказали Сергею Меликову о задачах на этот год

Сергей Меликов встретился с руководством Общероссийского народного фронта в Дагестане. Активисты движения рассказали Меликову о том, на что они собираются обратить внимание в ближайшее время. В этом году будут решать задачи, связанные с организацией питания младшеклассников.

Главе республики сообщили о необходимости скорейшего принятия закона о «зеленом щите» Махачкалы. В городе бедствуют два озера: Ак-Гель и Грязевое.

ОНФ будет помогать и в решении проблем электросетей в микрорайонах Махачкалы и примут участие в восстановлении памятника чернобыльцам.

Участие во встрече приняли: Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров, сопредседатели Регионального отделения ОНФ в Дагестане Ильман Алипулатов, Джамбулат Магомедов, Елена Павлюченко и руководитель регионального исполкома Регионального отделения ОНФ в Дагестане Джамалудин Шигабудинов.