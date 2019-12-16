Аксакал агульской письменности

Муслим Рамазанович Рамазанов является составителем агульско-русского словаря. Этот труд стал настольной книгой для каждого, кто изучает агульский язык, он объединил в себе более 40 тысяч лексем и потребовал от автора семнадцать лет ежедневного кропотливого труда.

Составление словарных сборников – очень ответственная и трудная работа, их издание – итог усердного изучения этимологии слов, их стилистической окраски и установления истинных значений.

Муслим Рамазанович — первый агулец, получивший высшее образование. Он долгое время работал учителем русского языка и литературы в Тпигской школе, состоял в Союзе журналистов СССР и России.

Родился 16 марта 1935 года в селе Кураг Агульского района. Его отец, Рамазан Рамазанов, работал в Райкоме, и поэтому семье пришлось переехать на постоянное место жительства в село Тпиг. Мама, Садаф, была домохозяйкой, растила десятерых детей. Муслим Рамазанович самый старший из детей. Со второго класса он учился в Тпигской школе, где преподавали и русские педагоги. На тот момент это была единственная средняя школа в районе, и все дети после окончания седьмого класса для продолжения обучения приезжали в Тпиг. Здесь для их проживания был организован интернат. У учеников было большое стремление к знаниям, и они всегда усердно учились.

После школы Муслим Рамазанович поступает на литературный факультет ДГПУ. Его студенческие годы прошли очень активно: он был хорошим студентом, что подтверждает факт завершения учебы с получением красного диплома. Передать свои знания он смог учащимся своей родной школы, где долгое время преподавал основы русского языка и литературы.

В 1965-1971 годах он работал редактором газеты «Сельская новь». Печатное издание было учреждено Райкомом, как средство информирования населения. Материалы печатались исключительно на русском языке. Тираж газеты составлял две тысячи экземпляров. На тот момент в газете было всего два корреспондента.

Затем прошли два года учебы в Высшей партийной школе в Ростове-на-Дону, после которой Муслим Рамазанович становится секретарем Райкома по идеологии. В 1973 году он начинает работать в городе Махачкала секретарем Обкома Союза коммунальников. В трудовой биографии Рамазанова также были годы работы в издательстве и деятельность на должности заместителя директора республиканского Управления кинофикации.

После выхода на пенсию он приступает к активному изучению агульской лингвистики. Помимо уже изданных трудов, Муслим Рамазанович готовит к печати труды, посвященные истории родного края «История Агула», а также его лексическому многообразию «Разговорник» и двухтомник «Устное народное творчество». Эти труды едины тем, что, по словам автора «их цель как бы изнутри дать представление читателю не только о языке, но и психологии агульского языка».

Всю жизнь поддерживала Муслима Рамазановича его жена, Тютибика Алиевна Рамазанова. Она родилась в селе Буркихан. Ее родители, Али и Гурибичай Тагировы, работали в колхозе, воспитывали пятерых детей. После школы она поступила в Дербентское педагогическое училище, откуда затем перевелась в Касумкентский интернат горянок в городе Дербенте. Бика Алиевна была в составе первого выпуска этого учреждения в 1955 году. Она продолжила свое образование на филологическом факультете Дагестанского педагогического женского института города Махачкалы.

Бика Алиевна работала в Агульском районо заведующей методкабинетом. Ей приходилось добираться до отдаленных школ с инспекторской проверкой на лошадях даже в непогоду. Например, в Чираг. Также она работала в вечерней школе. Сегодня это редкость, но в те годы вечерняя школа была крайне востребованной, так как среднее образование открывало путь к высшему. Директором школы была Татьяна Константиновна Алимова, под ее руководством все педагоги после дневной смены проводили уроки для взрослого населения. Структура вечерней школы ничем не

отличалась от дневной. Учились шесть дней по шесть уроков. Потом Бика Алиевна работала заведующей садиком в селе Тпиг. Она продолжила свою работу в дошкольном образовательном учреждении в г. Махачкала.

Эта супружеская чета прекрасный пример того, как нужно любить свой народ, делая все возможное для развития и созидания.

Алена Магомедова