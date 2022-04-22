Акманбет Сангишиев: «Знамя Победы – это символ героического подвига и самоотверженного труда советского народа»

Победа советского народа над немецко-фашистской Германией в Великой Отечественной войне во все времена символизируется со Знаменем Победы, водруженным в ночь с 1-го на 2 мая 1945 года над поверженным рейхстагом в Берлине. Поэтому Знамя Победы неразрывно связано с историей нашей страны, с величайшим подвигом нашего народа во имя мира и благополучия грядущих поколений.

«Что для Вас значит Знамя Победы?» – задали мы вопрос председателю Совета ветеранов и правоохранительных органов Ногайского района РД Акманбету Сангишиеву.

– Для меня Знамя Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – это символ героического подвига и самоотверженного труда советского народа. Это жизнь миллионов наших соотечественников, принесших свое самое дорогое на алтарь Победы. Среди водрузивших это знамя был и дагестанец Абдулхаким Исмаилов.

Я также горжусь, что мой односельчанин, полный кавалер ордена солдатской «Славы» Алимхан Асанов был в числе тех, кто дошел до Берлина и своим ратным трудом обеспечил, чтобы Знамя нашей Победы гордо воссиял над вражеским логовом. 1418 дней и ночей наша Родина шла к этому дню, 27 миллионов советских людей полегло на полях войны, среди них 90 тысяч дагестанцев и в их числе 1900 жителей нашего Ногайского района (из 2500 воинов ушедших на фронт, обратно вернулись только 621). Их ратный труд и пролитая кровь – это тоже часть нашего Знамени Победы, – прокомментировал свое мнение Акманбет Сангишиев корреспонденту республиканской газеты «Голос степи».

Источник: Голос степи