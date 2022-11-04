Акманбет Сангишиев: «Представители почти всех народов, проживающих в России, находятся сейчас на передовой на Украине. Не в этом ли единство нашего многонационального народа»

Сегодня, 4 ноября, Россия отмечает День народного единства. Жителей муниципалитета и дагестанцев поздравил с этим знаменательным днем председатель Совета ветеранов ВОВ, Вооруженных сил и правоохранительных органов Акманбет Сангишиев.

— Дорогие жители Ногайского района, поздравляю вас с Днем единства народов России.

Сегодня единение народов необходимо в связи с тем,что наша страна проводит на Украине специальную военную операцию,что враг стоит буквально у наших западных ворот. Там сейчас находятся наши братья, сыновья и дочери и отстаивают честь нашей Родины в борьбе с нацистами и бандеровцами.

Я во – первых, желаю всем нашим ребятам вернуться живыми и здоровыми домой, а во- вторых хочу им сказать спасибо, их родителям за мужество,за то что не посрамили свой род, не спрятались,не убегали от повесток, а смело поехали выполнять боевые задачи на Украину.

Почти всех народов,проживающих в России, представители находятся сейчас там, на передовой. Не в этом ли единство нашего многонационального народа. Да, праздник берет свое начало с 16 века, но в 21 веке этот праздник значим и дорог каждому из нас, так как мы чувствуем себя единым целым в этот день, — сказал Акманбет Сангишиев.