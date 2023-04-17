Акманбет Сангишиев: «Мы должны поддержать курс Главы РД Сергея Меликова»

19 апреля Глава Республики Дагестан Сергей Меликов выступит с Посланием к Народному Собранию РД. Как и в прошлые годы, Глава республики обозначит основные вопросы, которые направлены на развитие региона во всех сферах.

Одним из таких приоритетов является улучшение условий жизни дагестанцев, отмечает Акманбет Сангишиев, председатель совета ветеранов вооружённых сил, правоохранительных органов Ногайского района

Мне, как представителю старшего поколения и по роду общественной деятельности, близка тема социальной поддержки населения. Это в первую очередь люди пожилого возраста, многодетные семьи, семьи участников СВО. Также хотел бы услышать в Послании о проведении молодёжной политики в сфере образования, патриотического воспитания на лучших традициях, обычаях наших предков, на примере героизма военнослужащих, которые несут службу в специальной военной операции.

Глава РД Сергей Меликов ведёт правильную политику, ставя на первый план вопросы, касающиеся создания условий для благосостояния жизни жителей республики. И мы должны поддержать этот курс.

Источник: Голос степи