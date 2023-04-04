Аким Микиров: «Весенний призыв не связан с проведением специальной военной операции»

Сегодня, 4 апреля, в администрации Кизлярского района обсудили вопросы весеннего призыва с участием представителя военкомата и глав сельских поселений.

Обращаясь к собравшимся, глава муниципалитета Аким Микиров, председатель призывной комиссии отметил, что весенний призыв не связан с проведением спецоперации.

«Хочу подчеркнуть, что весенняя призывная кампания — это ежегодное мероприятие по прохождению срочной службы гражданами мужского пола от 18 до 27 лет. Солдаты срочной службы не будут отправляться в зону СВО и в воинские части, дислоцированные на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», — заявил глава муниципалитета.

Аким Микиров поручил главам сельских поселений и работникам военно-учетных столов провести разъяснительную работу с населением с привлечением духовенства и депутатского корпуса. Речь также шла об ответственности за умышленное уклонение от участия в мероприятиях, связанных с прохождением срочной службы.

Заместитель председателя ПК, врио военкома городов Кизляр, Южно–Сухокумск и Кизлярского муниципального района Рамазан Курамагомедов отметил, что весенний призыв на военную службу в 2023 году начался 1 апреля и продлится более 3 месяцев – до 15 июля текущего года:

«За период проведения осенней призывной кампании в 2022 году показатели военного комиссариата по городам Кизляр, Южно–Сухокумск и Кизлярскому району в Республике Дагестан были одними из лучших, поэтому призываю придерживаться достигнутой планки и провести весеннюю призывную кампанию на высоком организационном уровне».

В рамках совещания обсудили вопрос проведения агитационной, информационно-разъяснительной работы среди жителей района о преимуществах службы по контракту.