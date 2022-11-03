Сегодня, 3 ноября, в Центре культуры и досуга Кизлярского района в селе Аверьяновка прошел праздничный концерт, приуроченный ко Дню народного единства России,сообщает пресс-служба муниципалитета.В мероприятии принял участие глава района АкимМикиров.

Концертная программа была составлена таким образом, чтобы показать многообразие и богатейшую культуру многонационального Кизлярского района. Со сцены звучали песни на родных языках народов Дагестана: казаков, аварцев, лезгин, ногайцев, даргинцев и других.

С приветственной речью к собравшимся обратился глава Кизлярского района Аким Микиров.

— Единство народов — это мощная созидательная сила! Это чувство, которое обязывает нас быть ответственными за судьбу Дагестана и всей России.

Сохраняя и преумножая историческое наследие, воспитывая подрастающее поколение в духе патриотизма, мы сохраним нашу страну сильной и процветающей державой с богатым духовным и экономическим потенциалом!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, жизненного оптимизма, благополучия в семьях, новых успехов и достижений на благо района, республики и всего нашего государства!,- обратился к собравшимся Аким Микиров.

Далее со сцены Центра культуры и досуга свои музыкальные номера зрителям дарили солисты народной эстрадной группы «Метроном», учащиеся детских школ искусств сёл Аверьяновка и Юбилейное, студия танца «Ритмы Кавказа» города Кизляра, трио ложкарей «Калинка»из села Красный Восход, певец Зубаир Курбанов из Кардоновки . В исполнении Магомедрасула Клишина из села им. Жданова прозвучало стихотворение «Я в России рождён».

Источник: Голос степи